Heineken deve anunciar investimento de cerca de R$ 1,5 bi no Nordeste

O Grupo Heineken deve anunciar nesta quinta-feira (04) um investimento de cerca de R$ 1,5 bilhão para aumentar a sua capacidade produtiva na região Nordeste. Segundo apurou o Broadcast, o montante deve, em sua maior parte, ser direcionado para a produção de marcas puro malte mais acessíveis como a Amstel. Uma fatia menor deve ser dedicada ao aumento de produção de cerveja da marca premium do grupo, a Heineken.

Os aportes devem ser feitos em fábricas já existentes e serão anunciados juntamente com ações de engajamento socioambiental da companhia. Se confirmada, a iniciativa complementa o ciclo de investimentos que a empresa tem feito ao longo dos últimos anos para aumentar a produção.

Empresa constrói nova unidade em Minas Gerais

A empresa está construindo uma fábrica do zero em Passos (MG) com investimento que chega a R$ 1,8 bilhão. Também anunciou, em 2022, R$ 320 milhões em investimentos em fábricas de São Paulo como as dos municípios de Araraquara e Jacareí, além de R$ 865 milhões aplicados até 2021 na fábrica de Ponta Grossa (PR).

Com o aporte na região Nordeste, seriam mais de R$ 4 bilhões em investimentos anunciados pela companhia no País em cerca de quatro anos. Procurada, a Heineken não comentou.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 03/05/2023, às 17h57

