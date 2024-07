Herdeiros de empresas dizem que IA é transformadora, mas veem dificuldade de adoção

Feita com 900 herdeiros que devem se tornar membros influentes de conselhos ou líderes de companhias familiares, com idades entre 18 e 40 anos, a pesquisa PwC’s Global NextGen Survey 2024 constatou que 39% das empresas familiares brasileiras (49% no mundo) não começaram a explorar o uso da IA generativa. Somente 8% no Brasil estão atualmente em teste de IA e piloto. No mundo, são 7%.

Os futuros comandantes das empresas no Brasil percebem menos riscos associados à IA generativa do que os atuais. Apenas metade dos jovens, por exemplo, acredita que a IA generativa intensificará riscos de cibersegurança nos próximos 12 meses. Na atual geração, essa crença está em 73%. O mesmo acontece em relação a responsabilidades legais e riscos à reputação, sendo os porcentuais, respectivamente, 42% e 63%.

Treinamento de pessoal

Para quase todos os futuros líderes – 97% no Brasil e 84% no mundo – deve haver treinamento de gerentes e funcionários para o entendimento de riscos e oportunidades da IA. Até agora, apenas 11% das empresas deram esse passo no Brasil (12% no mundo).

Hoje, apenas 17% das empresas familiares no Brasil (14% no mundo) têm uma equipe ou pessoa diretamente responsável pela IA generativa. Em geral, o líder de TI tem assumido também esse papel. A probabilidade de essa posição passar a existir aumenta em empresas maiores e mais maduras.