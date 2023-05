IFC, do Banco Mundial, investe R$ 780 milhões em fundo de infraestrutura do Pátria

Energia renovável é um dos focos do fundo Foto: Werther Santana/Estadão Foto: Werther Santana/Estadao / undefined





A IFC, braço de investimento do Banco Mundial voltada para o setor privado em mercados emergentes, investirá até R$ 780 milhões (cerca de US$ 150 milhões) em um novo fundo de infraestrutura administrado pelo Pátria Investimentos. A IFC entra como investidora âncora do Pátria Infra FIDC e ainda ajudará a captar investimentos de outros investidores institucionais.

O fundo tem como meta levantar R$ 5 bilhões que serão investidos em projetos de infraestrutura em setores fundamentais para o crescimento econômico do Brasil. A proposta do fundo é também fomentar soluções e tecnologias que mitiguem as emissões de gases de efeito estufa, ao focar em investimentos em setores como energia renovável, infraestrutura digital, transporte, gestão de resíduos e água e saneamento.

O Pátria Infra FIDC também terá pelo menos 20% de projetos ou empresas com participação feminina. O gerente geral da IFC no Brasil, Carlos Leiria Pinto, considera que o novo fundo, por meio do mercado de capitais, contribuirá para o crescimento econômico em um contexto de espaço fiscal limitado para investimentos públicos.

A qualidade da infraestrutura continua sendo um dos principais impedimentos para o crescimento econômico do Brasil, com o País ocupando a 50ª posição entre 160 economias em termos de qualidade da infraestrutura, de acordo com o Índice de Desempenho Logístico do Banco Mundial de 2018/2019.

O Pátria Investimentos tem mais de US$ 26,5 bilhões equivalentes em ativos sob gestão e tem um relacionamento de longa data com a IFC, que inclui linhas de crédito e investimentos de capital.