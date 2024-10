Iguatemi deve se associar a fundo bilionário do BB para comprar shoppings

A Iguatemi deixou para trás uma fila de concorrentes e conseguiu um acordo de exclusividade com a Brookfield para comprar os dois shoppings. Outras empresas manifestaram interesse no negócio, como Allos, Syn, Ancar Ivanhoe e JCPM, além de family offices e outros fundos imobiliários. “Teve uma procura maior do que o esperado”, afirmou uma pessoa envolvida no processo. “Quase todos fizeram propostas, mas a da Iguatemi foi a melhor.”

A partir da proposta passou a correr um prazo de 30 dias para a assinatura da transação. A oferta da Iguatemi está na faixa de R$ 2,5 bilhões a R$ 3 bilhões, segundo fontes. O valor final ainda depende de diligências em andamento, mas está mais próximo do piso dessa faixa. O montante corresponde à participação de 55,9% da Brookfield no Paulista e de 50,1% no Higienópolis.

A Iguatemi já era uma candidata natural a arrematar o Higienópolis, no qual tem participação de 11,5%, além de ser a administradora do centro de compras. Neste momento, a empresa está conversando com a Rio Bravo, segunda maior sócia, com 25,7%, e que tem interesse em ampliar seu pedaço no bolo.

Para analistas, foi uma surpresa que o lance da Iguatemi também tenha envolvido o Paulista, já que o valor da transação é alto, e a empresa não tem participação alguma ali. Depois da Brookfield, os principais sócios no Paulista são o fundo de pensão de funcionários da Caixa (Funcef) e family offices.