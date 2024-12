Iguatemi negocia empréstimo-ponte para compra de shoppings da Brookfield

Preço das participações da Brookfield no Paulista (foto) e no Higienópolis está próximo de R$ 2,5 bilhões Foto: Werther Santana/Estadão - 17/02/2020

A Iguatemi está acertando com bancos a tomada de um empréstimo-ponte para concretizar a compra da participação da Brookfield nos shoppings Paulista e Higienópolis, de acordo com fontes envolvidas nas negociações. A companhia tem um acordo de exclusividade para negociar a aquisição dos ativos, cujo prazo está perto do fim.

PUBLICIDADE O financiamento com um sindicato de bancos foi a saída encontrada para não deixar o negócio cair diante da subida dos juros, que dificulta a captação de recursos pelos fundos imobiliários interessados em participar da compra ao lado da companhia. Atualmente, as cotas dos fundos são negociadas em bolsa com um desconto na ordem de 30%, o que inviabiliza novas emissões para captar recursos. Por meio do empréstimo-ponte, a Iguatemi fará o pagamento imediato à Brookfield pelos ativos. Além de colocar recursos próprios, ela também ficará no papel de garantidora da dívida, que será quitada futuramente, quando os fundos estiverem em condições de realizar ofertas de cotas. Investida será feita com parceiros A investida da Iguatemi será feita em parceria com o fundo BB Premium Malls (BBIG11), sob gestão da BB Asset. Este fundo faria uma oferta subsequente de cotas, mas a operação está em espera por conta das condições ruins do mercado.

Também devem participar os demais sócios dos empreendimentos com direito de preferência na compra dos ativos, como é o caso do fundo Shopping Pátio Higienópolis (SHPH11), gerido pela Rio Bravo.

As partes já bateram martelo sobre o preço, que está próximo de R$ 2,5 bilhões pelas fatias de 55,9% da Paulista e de 50,1% no Higienópolis. Neste momento, a Iguatemi está com diligência em andamento enquanto avança na discussão de contrato, o que ainda vai se estender pelas próximas semanas, disseram fontes.

Assinatura pode ocorrer este ano

Há a expectativa por parte dos envolvidos de assinatura da transação ainda este ano, com o fechamento (closing) ficando para 2025, pois depende de avais regulatórios.

Procurados, Brookfield e Iguatemi não fizeram comentários até o fechamento desta nota. Um dia antes, a Iguatemi havia comunicado que seguia em tratativas para aquisição dos ativos, sem ter assinados novos documentos vinculativos, nem ter prazo para a celebração dos documentos definitivos.

Na ocasião, a companhia acrescentou que está avançando em negociações com outros parceiros financeiros e condôminos dos shoppings que irão eventualmente participar da operação, como o BB Premium Malls, mas ainda sem documentos vinculantes.





Esta notícia foi publicada no Broadcast+ no dia 03/12/2024, às 16:43.

