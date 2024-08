Inadimplência do Nubank se torna nova fonte de polarização entre analistas

A estratégia ajudou o lucro do neobanco a superar as previsões dos analistas, o que fez as ações subirem na Bolsa de Nova York, mas também se tornou o estopim de uma nova polarização no mercado em torno dos rumos da fintech, que logo após a estreia na Bolsa, em 2021, dividiu analistas locais e estrangeiros sobre o modelo de negócios. Agora, a divisão tem como foco a inadimplência e as provisões.

Teve quem viu como mero efeito colateral a alta dos atrasos, que a fintech chamou de “intencional” diante da estratégia de acelerar o crédito. Nesse grupo, os analistas do Morgan Stanley elogiaram o balanço, que mostrou que o Nubank chegou a 105 milhões de clientes e que teve um salto de 116% no lucro líquido, para US$ 487 milhões no segundo trimestre.

Avaliação favorável

“Infelizmente, o mercado raramente premia superações de lucros impulsionadas por reduções na provisão, especialmente quando os índices de inadimplência estão em alta”, escrevem os analistas do Morgan Stanley, Jorge Kuri, Jorge Echevarria, Andrew Geraghty. Para o banco americano, o Nubank caminha para valer US$ 100 bilhões até 2026. Nesta quarta-feira, valia US$ 63 bilhões, mais que qualquer banco brasileiro.

Na visão do BB-BI, apesar do recorde de lucro e receita, o ponto contraintuitivo foi a queda nas despesas com provisões, que recuaram 8,5% em um trimestre, mesmo com a alta de 6,3% para 7% nos índices de inadimplência. Ainda assim, o analista Rafael Reis teve leitura positiva, ao considerar que o crescimento do Nubank foi o ponto de maior destaque.