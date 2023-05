Incorporadora de Balneário Camboriú construirá um dos 10 prédios mais altos do País

Edifício terá 63 andares e 200 metros de altura, o que o colocará entre os dez mais altos do País. Serão apenas 90 apartamentos. Ilustração: Divulgação/Embraed Foto: Divulgação/Embraed

Na cidade que se tornou o point de veraneio dos ricaços, os prédios estão cada vez mais altos e caros. Acaba de ser lançado em Balneário Camboriú (SC) um novo residencial de luxo que, quando pronto, terá 63 andares e 200 metros de altura, entrando para o ranking dos 10 prédios mais altos do Brasil.

Apesar do tamanho, o edifício contará com apenas 90 apartamentos para reforçar o apelo da “exclusividade”, adjetivo recorrente para atrair a clientela deste segmento. As plantas são espaçosas e vão de 232 a 470 metros quadrados. Morar ali custará, em média, R$ 12,6 milhões.

A responsável pelo empreendimento é a incorporadora Embraed, que vem crescendo no mercado regional de alto padrão e luxo. Para esse projeto, o investimento será de R$ 400 milhões, conta a presidente da companhia, Tatiana Rosa Cequinel, em entrevista.

A Embraed foi fundada pelo seu pai, Rogério Rosa, em 1984, e de lá para cá ergueu um total de 44 edifícios, ajudando a consolidar a cidade catarinense como um dos lugares preferidos da classe A para lazer. Mas nem sempre foi assim. Rosa pai, o fundador, era um comerciante que ganhava dinheiro com seu carrinho de lanche na cidade. Mais tarde se juntou com amigos para montar uma empresa de incorporação imobiliária. Os primeiros terrenos adquiridos ficavam no fundão de Balneário, isto é, nas ruas mais distantes da praia.

Com o passar dos anos, foi levantando capital para comprar terrenos em locais mais nobres, até chegar nas imediações da Avenida Atlântica, de frente para o mar. É ali que fica o Hyde Atlântica, residencial que está sendo lançado agora e que deve movimentar R$ 1,1 bilhão em vendas. “A empresa não nasceu focada no alto padrão. Foi preciso evoluir financeiramente para isso”, conta Tatiana.

Metro quadrado de Balneário Camboriú já é o mais alto do País

Os últimos empreendimentos da Embraed também foram de alto padrão, sendo um deles com assinatura da marca italiana Tonino Lamborghini. Essa empreitada ao longo dos anos ajudou a puxar para cima o valor médio do metro quadrado de Balneário Camboriú, que chegou a R$ 11,6 mil, a maior média do país, deixando para trás São Paulo (R$ 9,8 mil), Rio (R$ 9,6 mil) e Brasília (R$ 8,8 mil), de acordo com pesquisa do Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

A Embraed percebeu o interesse crescente de turistas por Balneário como local de segunda moradia. Além da praia local (que recentemente passou um projeto controverso de alagamento da faixa de areia), a cidade é vizinha do Parque Beto Carrero e do aeroporto de Navegantes.

“Nossos clientes vêm de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, São Paulo e de outros Estados. São pessoas do agronegócio e da indústria, por exemplo”, diz. “Os paulistas adoram Balneário por causa da segurança daqui. Eles deixam os filhos atravessarem a rua e irem sozinhos para a praia. Eles têm segurança para andar com seu Rolex no pulso e com sua Ferrari”.

A incorporadora tem seis canteiros de obras em andamento e 800 trabalhadores. O banco de terrenos tem potencial para desenvolver projetos avaliados em R$ 9 bilhões em valor geral de venda, montante que cresceu 60% desde 2020. Desse total, 70% está em Santa Catarina e 30% no Paraná. Para além de Balneário, a Embraed já tem um empreendimento em Itapema (SC) e outro em Maringá (PR), e pensa em se expandir. No radar estão as cidades de Curitiba e São Paulo, em que há um número grande de consumidores de alta renda.

Embraed tem planos de abrir capital na B3

O dinheiro para os projetos vêm da geração própria de caixa combinada com tomada de dívida. Nos últimos anos, a empresa tomou cerca de R$ 600 milhões via emissões de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). Segundo Tatiana, os planos futuros envolvem atração de sócios, possivelmente até uma oferta de ações em Bolsa (IPO, na sigla em inglês).

A Embraed tem quatro irmãos como sócios. Eles são os filhos do fundador, que faleceu em 2013, mesmo ano que filha mais velha, Tatiana, assumiu a presidência. “Não estamos procurando ativamente algo para agora, mas queremos estar preparados para um possível IPO ou para alguma empresa que queira investir. Nós queremos e vamos crescer. Então, é preciso estar com tudo preparado”.