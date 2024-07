Inter contrata ex-PayPal para comandar área de cartões e acelerar inovação

Com 22 anos de mercado e passagem também por Itaú, Citi e Credicard, Bacchin quer aumentar o índice de “principalidade” do Inter, ou seja, tornar cada vez mais o banco como a primeira escolha para as pessoas, que hoje chegam a ter conta em vários bancos digitais e tradicionais. Ele será o diretor para área de cartões e Pix financing, segmento responsável pelos produtos de crédito utilizando o Pix e outras novas formas de pagamento.

Quando redirecionou seus esforços para o mundo digital, há oito anos, o Inter apostou no atendimento aos clientes apor meio de um único aplicativo, que reunia todos os produtos e serviços do banco e que chamou de “superapp”. O termo acabou apropriado pelos demais bancos, dos tradicionais aos novatos, que decidiram seguir a mesma filosofia.

Programa de fidelidade

Diante deste movimento, o Inter está mexendo as peças para ter mais competitividade. Um dos principais movimentos foi a reformulação do sistema de recompensas do banco. O dinheiro de volta (cashback) agora é parte do “Loop”, um programa de fidelidade que também permite o acúmulo dos tradicionais pontos.

“Existem fãs de cashback, isso não mudou. Mas havia um público cativo dos pontos”, disse o vice-presidente sênior de Varejo do Inter, Alexandre Riccio. “Com o Loop, conseguimos atender essa demanda, e mais do que isso, há o fato de que o cashback não fideliza, ele recompensa.”