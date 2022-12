Inventti investe R$ 25 mi para entrar em sistema de gestão na nuvem

Inventti vê apelo para o sistema no varejo, no qual muitas vendas começam na internet e terminam na loja Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

O Grupo Inventti, de Santa Catarina, está investindo R$ 25 milhões para entrar na disputa dos sistemas de gestão empresarial (ERP, na sigla em inglês) para varejo de moda. Batizado de Enterprise, o sistema é vendido por CNPJ e não por ponto de venda, como de costume. Com o programa, os catarinenses entram em um mercado disputado por gigantes de tecnologia, bem como pelo setor financeiro, que busca uma plataforma de distribuição de crédito.

Sistema permite venda em vários canais

O Inventti é de outro ramo: faz a emissão de documentos digitais, como notas fiscais eletrônicas, para empresas, e atende a clientes como Carrefour, JBS, e Accor. Também atua em ERP, mas agora passa a ofertá-lo a companhias de maior porte do varejo de moda. O novo sistema funciona na nuvem e permite vender em vários canais com uma plataforma só. Daí porque a empresa vê apelo para o setor, no qual muitas vendas começam na internet e terminam na loja.

Empresas financeiras também se aliam a plataformas de gestão

Dos micro e pequenos empresários aos grandes, a venda de ERP tem sido palco de disputa não apenas no mundo da tecnologia, mas também entre empresas financeiras: além da Stone, que comprou a Linx, Itaú e Bradesco se aliaram a plataformas de ERP para conceder crédito a empresas de forma mais rápida.





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 21/12/2022, às 09h37

