Investimento de R$ 300 milhões leva hotel Wyndham à ‘maior onda’ do País

'Laje da Jaguá' produz paredes de água de quase 15 metros e entrou no circuito mundial Foto: Luiz Reis/Divulgação

Surfistas que quiserem se aventurar pela praia conhecida por ter a maior onda do Brasil poderão escolher, a partir de 2028, um hotel com padrão internacional. A rede americana Wyndham escolheu a cidade de Jaguaruna, a cerca de 160 quilômetros de Florianópolis, para instalar um dos dois novos empreendimentos que planeja ter em Santa Catarina. Os projetos serão feitos em parceria com a operadora multimarcas brasileira Trul Hotéis, de Minas Gerais, e o grupo imobiliário catarinense FS Empreendimentos. O investimento estimado total é de R$ 300 milhões nos próximos cinco anos.

Com mais 10 praias e uma infraestrutura ainda modesta para o turismo, Jaguaruna entrou no circuito mundial de surfe de grandes ondas com a promoção da “Laje da Jaguá”, uma formação de pedras que promove rebentações de quase 15 metros de altura. O surfe ali se dá com a ajuda de jet ski, o que faz com que o destino seja comparado até com Nazaré, em Portugal, capital mundial das ondas gigantes.

É lá que a rede Wyndham abrirá um hotel com 88 quartos da bandeira Ramada, o primeiro empreendimento de um grupo estrangeiro no local.

Rede hoteleira terá empreendimento também na Praia do Rosa

A outra unidade da gigante hoteleira ficará na Praia do Rosa, em Imbituba, a 90 quilômetros de Florianópolis. Da mesma forma, o principal chamariz são os atributos da natureza: praias com águas cristalinas, ondas fortes (outro destino do surf) e montanhas. O projeto é de 44 quartos, com possibilidade de expansão de mais 30 unidades, da bandeira Dazzler.

O anúncio se dá num momento de recuperação da hotelaria no País. Segundo a consultoria JLL, os hotéis devem fechar 2023 com números recordes. O período é particular também para a Wyndham. A gigante acaba de recusar uma proposta de fusão de quase US$ 8 bilhões feita pela concorrente Choice Hotels.

Com ações listadas na Bolsa de Nova York, a Wyndham tem suas bandeiras associadas a pouco mais de 9.000 hotéis, espalhados por 95 países. O valor de mercado do grupo está próximo de US$ 6 bilhões. No Brasil, são 37 empreendimentos e oito bandeiras diferentes. Serão nove com as unidades catarinenses. Já o grupo Trul, criado em 2016, opera 16 hotéis e já é parceiro da empresa americana.

Para a Wyndham, os diferentes perfis de hospedagem permitem explorar o potencial de avanço no Brasil. “O litoral do País está repleto de oportunidades e empresários com capacidade de investimento”, afirma Maria Carolina Pinheiro, vice-presidente de desenvolvimento de negócios para América Latina.





