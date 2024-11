IPO nos EUA pode ser decepção para empresas, diz diretor do Itaú BBA

Mas tampouco é possível prever quando alguma companhia irá testar a Bolsa brasileira, que caminha para seu quarto ano sem nenhuma oferta de estreantes. Greenlees arrisca a dizer que algum IPO poderá acontecer no segundo semestre de 2025. “Temos excelentes candidatas, em termos de tamanho e crescimento.” Mas é preciso um “alinhamento de astros” para viabilizar as ofertas. “Se a taxa de juro começar a cair no segundo trimestre do ano que vem, como preveem os analistas, é porque fizemos a lição de casa e o Banco Central está seguro de que as contas públicas estão controladas e que a inflação vai cair. Daí teremos um IPO no segundo semestre, eventualmente até no segundo trimestre”, prevê.

Nubank foi a última a fazer IPO lá fora

A última empresa brasileira que fez IPO fora do Brasil foi o Nubank, em dezembro de 2021. No mês passado, a Moove, que pertence ao grupo Cosan e opera com lubrificantes, tentou lançar ações em Nova York, mas acabou desistindo da operação, que poderia movimentar US$ 400 milhões.

O presidente do Conselho de Administração da Cosan, Rubens Ometto, disse ao Broadcast que a decisão de suspender a oferta da Moove teve relação com o fato de que a grande parte dos investidores que apresentaram propostas para ficar com suas ações eram de curto prazo. “Os investidores não eram do perfil que procurávamos, de longo prazo”, afirmou. “Voltaremos com IPO da Moove no exterior em momento oportuno de mercado”, disse Ometto.

Algumas empresas que optaram por listagem em Nova York acabaram decidindo, em um segundo momento, pela saída da Bolsa americana, por causa da baixa liquidez de seus papéis. Um dos casos recentes foi a Arco Educação, que era listada na Nasdaq e fechou o capital no ano passado.