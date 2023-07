JSL investe R$ 190 milhões para atender novo contrato de papel e celulose

Foto Duratex/Divulgacao Foto: DURATEX / DIVULGACAO

A JSL vai investir mais de R$ 190 milhões para atender ao novo contrato de 60 meses assinado com a CMPC, fabricante de papel de celulose. O montante será usado para compra de equipamentos, construção de base, mobilização e programas de formação profissional. A expectativa é transportar mais de 1,8 milhão de m³ de madeira por ano. Atualmente, a JSL realiza serviços de descarga de madeira e abastecimento de linhas de produção da CMPC.

Com o novo contrato, passa a operar a logística de matéria-prima de ponta a ponta. Extraída nas regiões de São Gabriel e Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, a madeira será transportada para a unidade em Guaíba (RS), a cerca de 500 km, para a produção de celulose e papel. A CMPC Brasil faz parte do grupo chileno CMPC e produz cerca de 2 milhões de toneladas de celulose por ano - matéria-prima biodegradável utilizada na fabricação de produtos de higiene pessoal (tissue) e embalagens, por exemplo.

“Trata-se de uma operação complexa cujos desafios são o carregamento e transporte da madeira de forma integrada e ininterrupta, em distâncias superiores a 500 quilômetros”, afirma o CEO da JSL, Ramon Alcaraz. O contrato é um dos maiores negócios fechados pela companhia de logística em papel e celulose. O setor representou 13% da receita líquida do grupo no primeiro trimestre deste ano, de R$ 1,6 bilhão. Pela primeira vez no setor, serão utilizados semi reboques florestais de quatro eixos no transporte de madeira, que proporcionam maior capacidade de carga e reduzem a quantidade necessária de veículos para as viagens.

No total, o parque terá mais de 150 conjuntos de ativos operacionais. A operação irá gerar emprego para 565 novos colaboradores da JSL nas cidades gaúchas de Butiá, São Gabriel, Santa Maria, Manoel Viana e Rosário do Sul, principalmente para motoristas e operadores.