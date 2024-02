O Tribunal de Justiça (TJ) do Paraná suspendeu o recurso que permitia ao empresário Walter Faria - dono do Grupo Petrópolis (fabricante da cerveja Itaipava) - retomar o controle da Imcopa (empresa que atua na produção de derivados de soja). A decisão foi proferida na segunda-feira e diz que “a alteração do controle societário gera efeitos imediatos no processo de recuperação judicial e no dia a dia das recuperandas”. Tanto a Imcopa quanto a Petrópolis encontram-se em recuperação judicial.





