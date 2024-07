Magalu traz executivos de concorrentes para importados e shopping virtual

Ambos os profissionais eram responsáveis pelas áreas de marketplace nas últimas empresas onde estiveram. Jacob é formado em Engenharia pela Universidade Mackenzie, fez especialização na britânica University of East London e estudou Marketing na Harvard Business School. Lourenço, por sua vez, é formado em Relações Internacionais pela Unesp, com especialização na Universidade de Santiago de Compostela (Espanha).

No fim do mês passado, o Magazine Luiza entrou com força no jogo dos produtos importados. A companhia tinha uma pequena operação em estudo, mas, por meio de uma parceria firmada com o Aliexpress, surgiu uma nova divisão de negócios.

Conversa com chineses ocorre desde 2023

As conversas entre a varejista brasileira e a gigante chinesa ocorrem desde o fim do ano passado, sendo que o recente encerramento da isenção do imposto de importação para produtos de até US$ 50 melhorou o diálogo entre ambas – enquanto o Magazine Luiza se queixava de arcar com o imposto, o Aliexpress vendia seus produtos no mercado brasileiro com isenção até esse limite de preço, seguindo as regras do Remessa Conforme.

Segundo o acordo, o Aliexpress passa a vender itens na plataforma da varejista brasileira e o Magalu, por sua vez, torna-se lojista da plataforma chinesa.