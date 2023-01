Maioria dos consumidores já comprou material de construção on-line

Pesquisa mostra que empresários do setor de materiais de construção estão otimistas com os negócios Foto: NILTON FUKUDA/ESTADÃO

A onda de digitalização que ganhou força no varejo com ajuda da pandemia alcançou até os setores mais inusitados do comércio. Na hora de comprar material de construção, 96% dos consumidores já utilizaram ao menos uma vez o canal virtual das varejistas, segundo levantamento feito pela Prospecta Analytica, de Big Data, com 2 mil lojas do setor.

O ambiente on-line também é a maior fonte de pesquisa dos consumidores para orçamentos de material de construção, com 46% da preferência. Em seguida aparecem a indicação de profissionais da área (24%) e visitas presenciais às lojas (11%).

Maioria está construindo pela primeira vez

A pesquisa mostrou que a maioria dos clientes (83%) está construindo pela primeira vez e que 14% dos consumidores têm obras voltadas para venda ou aluguel. Por parte dos empresários, há otimismo com os negócios neste ano, na expectativa do avanço de programas habitacionais para baixa renda e na melhora do ambiente econômico.





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 06/01/2023, às 17h06

