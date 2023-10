Mais da metade dos endividados crê que limpará o nome até o fim do ano

A expectativa de limpar o nome é maior entre alguns segmentos, como homens (59%), e adultos de 41 a 60 anos (60%) Foto: Mônica Zarattini/Estadão Conteúdo

Mais da metade dos brasileiros endividados, ou 56%, acreditam que quitarão suas dívidas ou limparão seu nome ainda este ano, segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Motivo: o aumento do conhecimento do programa Desenrola Brasil, que é conhecido por 61% dos brasileiros e aprovado por 81%.

O levantamento mostra ainda que a expectativa é maior entre alguns segmentos, sobretudo entre homens (59%), adultos de 41 a 60 anos (60%), com ensino fundamental (61%) e com renda familiar de dois a cinco salários mínimos (62%).

Os dados foram levantados pelo Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem (IPRI), da FSB Holding, com base em pesquisa domiciliar representativa e proporcional à opinião pública brasileira de acordo com sexo, idade, escolaridade, região e condição do município. Foram entrevistados 2.004 brasileiros entre os dias 14 e 19 de setembro, em uma amostra com margem de erro de 2,2 pontos porcentuais.













Continua após a publicidade

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 23/10/23, às 18h39.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.