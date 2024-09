Mais de 50 empresas terão de ajustar conselhos para regras do Novo Mercado da B3

A B3 sinalizou que esta é uma das reformas mais significativas das regras de listagem em sua história Foto: Gustavo Scatena/B3 - 04/11/2020

Novas regras de governança devem entrar em vigor a partir do primeiro trimestre do ano que vem para as 189 companhias listadas no segmento do Novo Mercado da B3. Um estudo da XP levantou que entre as 123 empresas acompanhadas por seus analistas, 51 correm o risco de descumprir as novas normas e precisarão fazer ajustes em seus conselhos. A B3 encerrou em agosto uma consulta pública para coletar a percepção do mercado quanto às mudanças propostas.

PUBLICIDADE As principais alterações estão na elevação do número mínimo de membros independentes do conselho para 30%, acima dos 20% atualmente, reclassificação dos conselheiros como não independentes caso ocupem o mesmo cargo há mais de 10 anos e limitação da participação de membros em, no máximo, cinco conselhos de companhias abertas. De acordo com a XP, das 51 que ficariam desenquadradas, 21 poderiam perder membros independentes por conta da regra de 10 anos. A B3 já sinalizou que esta é possivelmente uma das reformas mais significativas das regras de listagem em sua história. O segmento de listagem do Novo Mercado, criado em 2000, é o mais elevado em governança, com regras que superam a própria lei. Apesar da natureza gradual das novas regras, a XP acredita que as empresas precisam se preparar de forma proativa para estas mudanças, uma vez que compor conselhos não é uma tarefa fácil.



