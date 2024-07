Matriz Capital, da XP, chega a Florianópolis com aquisição de operação do BTG Pactual

“Florianópolis representa uma localização estratégica para a Matriz Capital. A cidade tem se destacado como um dos principais centros de inovação do País, atraindo investidores e empreendedores de diversas partes do Brasil e do mundo”, disse Soraia Petris, sócia e líder de expansão da Matriz, em nota. Segundo a executiva, o ambiente “dinâmico e empreendedor” é ideal para a empresa, que “busca oferecer soluções financeiras adaptadas às necessidades de cada cliente”.

Trata-se da segunda aquisição da Matriz este ano. Em março, a empresa anunciou a incorporação da capixaba Elev Investimentos.

Plano de expansão

A inauguração do escritório em Florianópolis representa a continuidade do plano de expansão da Matriz e fortalece a presença da empresa na região Sul. A assessoria já tem unidades em São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Salvador e no Porto, em Portugal, e tem como público-alvo clientes do segmento private e alta renda.