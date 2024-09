Mediação termina e InterCement deve recorrer à Justiça para reestruturação

Segundo fontes, a companhia ainda tenta escapar da recuperação judicial e está buscando, até os últimos minutos, fechar a venda da cimenteira para a CSN, que resultaria em um plano para reestruturar a dívida com os bancos. Bradesco, Itaú e Banco do Brasil têm a maior fatia da dívida da InterCement, fruto de aquisição de debêntures da cimenteira.

Os detentores dos títulos no exterior (bondholders) da companhia seriam arrastados para a solução fechada pelos bancos no caso da reestruturação extrajudicial. Fontes próximas às negociações disseram que os bondholders chegaram a apresentar à companhia proposta para extensão do prazo de carência aos títulos, que venceram em julho, para que continuasse negociando com a CSN, mas não houve retorno.

Siderúrgica é a única interessada

Ao longo destes meses, a InterCement focou em suas conversas junto aos bancos, que acabaram envolvendo a CSN, única que restou interessada em ficar com a cimenteira em um processo de venda aberto pela controladora Mover. De um lado, as negociações foram se afunilando na medida em que a Mover tentava, nas mesmas conversas, uma solução para uma fatia que tem na CCR, mas que foi dada em garantia ao Bradesco.

Do outro, a CSN foi encontrando contingências diversas na InterCement, que serão cobradas no futuro, e poderiam comprometer promessas feitas ao mercado pela siderúrgica de reduzir sua alavancagem financeira. A CSN teria oferecido cerca de R$ 10 bilhões pela InterCement. Procuradas, CSN e InterCement não comentaram.