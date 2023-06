Metade das empresas planeja ações para a saúde emocional dos funcionários

Estresse e esgotamento mental dos funcionários são a prioridade para 89% das empresas ouvidas no levantamento Foto: ESTADAO

Diante da rotina de trabalho mais conectada para boa parte dos trabalhadores, a questão da saúde mental já é hoje a principal preocupação das empresas em relação ao bem-estar dos seus funcionários. Quase a totalidade das companhias (97%) considera o tema como central, à frente até da saúde física dos empregados, apontada como questão prioritária por 94% das companhias. Os dados são de uma pesquisa feita pela corretora de seguros WTW com 157 companhias brasileiras, com mais de 400 mil trabalhadores no total.

O estresse e o esgotamento mental (89%) são a prioridade central das companhias em relação à força de trabalho, seguidos da falta de exercício físico (79%) e doenças crônicas (60%). Como resposta, duas em cada três empresas já adotam ou pretendem implementar ferramentas para medir o nível de estresse e as causas entre os seus trabalhadores. Metade delas elaborou ou planeja montar um plano de ação específico para lidar com as questões de saúde mental.

Atendimento virtual, campanhas internas e acompanhamento psicológico

As medidas planejadas nessa área vão desde oferecer atendimento virtual, fazer campanhas para desmitificar o tema, até o acompanhamento psicológico em casos de luto ou doenças crônicas. Já no tema da saúde física, 41% das empresas indicaram que pretendem patrocinar grupos de atividades físicas no ambiente de trabalho ou virtual nos próximos três anos.

Em menor escala, a saúde financeira dos funcionários também foi apontada como preocupação por 66% das companhias. Nesse tema, há intenção de avançar em iniciativas como campanhas internas de educação financeira.

