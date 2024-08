MRV espera acelerar projetos da Luggo após resolver gargalo de financiamento

Nos últimos meses, a companhia colocou de pé um novo modelo de financiamento que contribuirá para eliminar este gargalo, afirmou o diretor financeiro e de relações com investidores da MRV&Co, Ricardo Paixão. “Vamos poder soltar o freio de mão e construir mais, porque vamos eliminar o problema do funding”, disse, em entrevista ao Broadcast.

O grupo lançou dois projetos piloto em que o contrato é estruturado por meio de uma triangulação entre as partes. Vale lembrar que os empreendimentos da Luggo têm a Brookfield como compradora. Assim, a Luggo permanece apenas como operadora das unidades.

Neste novo modelo, o empréstimo é assumido pela Brookfield com o banco, enquanto o grupo MRV&Co fica responsável apenas pelos encargos do contrato até o término da obra, incluindo os juros. Paixão diz que o modelo é semelhante à venda no sistema de crédito associativo, em que os apartamentos do Minha Casa Minha Vida são vendidos ainda na planta, e os compradores são repassados imediatamente para os bancos, antes mesmo da entrega das chaves.

“Assim, conseguimos receber ao longo da construção”, destacou. “Com isso, nós queremos fazer o máximo de unidades que for possível, sem aportar capital.”