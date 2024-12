Multinacional belga que faz estruturas de aço investe R$ 60 milhões no Brasil

Com isso, a empresa pretende atender à demanda por espaços maiores nos mercados de logística, mineração, agronegócio, aviação e energia. A Frisomat espera que a nova estrutura esteja em funcionamento no fim de 2026.

Com faturamento de 60 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões), o grupo está presente em mais de 100 países. O Brasil responde por 8% de sua receita e a expectativa é que, com o investimento, o porcentual cresça. A intenção é fazer com que a fábrica brasileira, parte do grupo desde 2011, se torne uma plataforma de exportação para outros países da América Latina. A empresa pretende criar também uma rede de representantes regionais para expandir os negócios no País.