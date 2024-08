Na Afya, empréstimo de R$ 500 milhões tem meta de consultas grátis

Para tomar os recursos, que tem características sustentáveis, a Afya assumiu dois compromissos, em educação e em saúde que, se atingidos, reduzirão as taxas de juros a serem pagas pelos recursos. Se comprometeu a realizar 3,4 milhões atendimentos médicos gratuitos até 2029 para pacientes das comunidades onde suas faculdades estão localizadas, sendo 73% dos atendimentos em municípios de “alta e média vulnerabilidade social”.

Outra meta assumida com o IFC é atingir notas máximas no Ministério da Educação (MEC) em 95% de seus cursos de medicina. Este é o primeiro empréstimo vinculado a metas de sustentabilidade da IFC atrelado a indicadores sociais em educação e saúde. A taxa de juro do empréstimo é a variação do CDI mais 1,2%, valor que pode ser reduzir em 15 pontos-base se as metas forem atingidas.

Expansão das operações

Com os R$ 500 milhões, a Afya pretende expandir suas operações no Brasil. Para este ano, o CEO da Afya, Virgilio Gibbon, ressalta que a empresa pretende aumentar em 200 as vagas de medicina, além de expandir seus serviços médicos. A empresa já fez 20 aquisições desde 2019. Em uma das mais recentes, comprou por R$ 660 milhões a baiana Unidom Participações, dona da Faculdade Dom Luiz. Em outra aposta, pagou R$ 825 milhões por um grupo de Alagoas, a Del Rey.

Criada por brasileiros, a família Esteves, passou a ser controlada pelo grupo alemão Bertelsmann em 2022. A Afya, que abriu o capital na Nasdaq em 2019, chegou a 38 instituições de ensino superior, 32 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde. São 3.583 vagas de medicina autorizadas pelo MEC. No segundo trimestre de 2024, teve receitas de R$ 809,9 milhões, aumento de 13,9% em 12 meses, e lucro líquido de R$ 162 milhões, um salto de 85% na comparação anual.