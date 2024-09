Na volta do feriado nos EUA, Petrobras e outras latinas captam US$ 3,5 bi

A República do Uruguai emitiu US$ 1,25 bilhão em papéis com vencimento em 2060 para recomprar bonds (títulos de dívida emitidos no exterior) antigos, enquanto o BBVA México e o BCP captaram US$ 600 milhões cada, com vencimentos em cinco e dez anos, respectivamente.

Ainda nesta terça-feira, 3, outras três companhias latinas anunciaram encontros com investidores internacionais para seguirem com emissões de títulos de dívida: a Sociedad Quimica y Minera de Chile, uma das maiores produtoras de nitrato de potássio e lítio do mundo; a Termocandelaria Power, uma das maiores geradoras de energia elétrica da Colômbia e o Banco de Credito e Inversiones (BCI) do Chile.

Eletrobras vem aí

Do Brasil, a expectativa é de que a Eletrobras anuncie na quinta-feira, 5, uma operação envolvendo entre US$ 750 milhões e US$ 1 bilhão. A empresa tem se reunido com potenciais investidores desde a segunda-feira, 2.

A perspectiva é que outras empresas brasileiras se juntem a Petrobras e a Eletrobras depois da reunião do Fomc, o comitê de política monetária do banco central dos EUA, prevista para o dia 18, de acordo com uma fonte. Entre quatro a seis operações podem ser anunciadas por empresas brasileiras até meados de outubro, captando até US$ 4 bilhões, afirmam especialistas.