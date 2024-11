Não queremos ser banco, diz vice-presidente do Google Pay

“Vemos nosso papel como de facilitador, em como podemos conectar melhor os consumidores com os comerciantes, e com o ecossistema para fazer isso de forma mais eficiente e com mais segurança”, afirma ao Broadcast o vice-presidente do Google Pay, Ben Volk. “Não estamos buscando nos tornar um banco, ou uma instituição financeira tradicional.”

Nesta semana, o Google Pay começa a oferecer de modo oficial o Pix por aproximação, o que significa que clientes de bancos (nesta primeira etapa, Itaú Unibanco, C6 Bank e PicPay) poderão pagar com Pix simplesmente aproximando o celular da maquininha. Para quem paga, é simples, mas a funcionalidade exige uma série de certificações de segurança e, principalmente, a supervisão do BC.

Autorização do BC veio em 2022

Para chegar ao lançamento desta segunda-feira, 4, a empresa teve de solicitar uma licença de instituição de pagamento na modalidade de iniciador, obtida no final de 2022. Isto significa que as atividades são monitoradas pelo BC, que é o gestor do Pix e que estabelece as diretrizes do Open Finance, sistema que permitirá que o cliente pague com Pix sem ter de abrir o aplicativo do banco.

“Estamos trabalhando nisso há pelo menos dois anos, o que inclui participação ativa no ecossistema do Open Finance e nos fóruns”, diz Natacha Litvinov, chefe de Parcerias de Pagamentos para a América Latina do Google.