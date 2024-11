Nomad, conhecida por conta em dólar, chega a R$ 4 bi investidos no exterior

A plataforma de investimento em renda fixa lá fora foi aberta em junho, primeiro para clientes que manifestaram interesse. Agora, foi levada a toda a base, que tem mais de 2,2 milhões de usuários.

O chefe de Investimentos da Nomad, Caio Fasanella, afirma que o brasileiro ainda investe pouco no exterior, principalmente porque essa era uma alternativa acessível apenas a clientes de alta renda dos bancos até poucos anos atrás. A fintech permite investimentos com valores mínimos mais baixos que a média de mercado, a partir de US$ 500 (cerca de R$ 2.800) no caso da renda fixa.

A plataforma é uma arma para que a Nomad ganhe espaço na carteira do cliente. O público da conta global em geral também tem interesse em investir no exterior, alternativa que os grandes bancos também têm expandido. Nas instituições tradicionais, a corrida é por tornar competitivas as contas internacionais, que começaram a oferecer nos últimos dois anos.