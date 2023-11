NR Sports, da família de Neymar, entra no mercado imobiliário

Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar Jr, é responsável pelos investimentos da NR Sports Foto: Dida Sampaio

A família do jogador Neymar Jr resolveu diversificar os negócios. Em 2006, o pai e a mãe do atleta criaram a NR Sports para gerenciar os contratos publicitários do craque, que tinha apenas 14 anos e já se destacava no Santos. De lá para cá, faturaram milhões com mais de 100 acordos firmados com marcas brasileiras e internacionais como Sadia, Mondelez, Puma e RedBull. A questão é que o “menino Ney”, como é chamado pela torcida, já completou 31 anos. Embora ainda seja o principal nome do futebol brasileiro, ele começa a se aproximar da fase final da carreira nos campos, o que motivou a NR a avaliar alternativas. “Tomamos uma decisão estratégica de expandir nossas atividades, diversificando nossos investimentos e ingressando no mercado imobiliário”, conta Neymar da Silva Santos, o “Neymar Pai”, em entrevista à Coluna por e-mail.

A estreia da NR no setor será em parceria com a Edify, construtora e incorporadora criada recentemente por um grupo de empresários catarinenses - Luiz Carlos Feitosa, Willian Rothemburg, Ivan Buhler, entre outros. As duas empresas serão sócias em um edifício residencial de altíssimo padrão em frente ao mar em Itapema, no litoral de Santa Catarina. A NR era dona do terreno, que foi cedido à construtora em troca de uma participação no faturamento.

Ao todo, o empreendimento deve movimentar R$ 600 milhões em vendas nos próximos anos. O residencial batizado de Edify One terá 41 andares e 60 apartamentos com área de 264 m² a 966 m². Cada unidade vai custar de R$ 9,5 milhões a R$ 40 milhões - valor da cobertura tríplex. Além disso, o condomínio terá todos os itens típicos de projetos de luxo, como spa, sauna, adega, piscina com borda infinita e até um pub com vista para a praia. A obra já começou.

O Edify One terá unidades com preços entre R$ 9,5 mi e R$ 40 mi, e 41 andares Foto: Edify

“Nós resolvemos investir no mercado imobiliário, especialmente no litoral de Santa Catarina, devido ao grande potencial de valorização e demanda na região”, diz Neymar Pai. “Este é o primeiro investimento imobiliário da NR Sports. Ou seja, nosso primeiro passo para a empresa adquirir um expertise. Ao investir em outros projetos imobiliários no futuro, a NR Sports estará melhor posicionada para tomar as decisões.”

Neymar é famoso pelas mansões de Mangaratiba (RJ) e Alphaville (SP), além da cobertura recém-adquirida no prédio mais alto do Brasil, em Balneário Camboriú (SC). Mas os imóveis onde o atleta costuma receber os “parças” (como chama os amigos próximos) para suas festas épicas não conversam com o patrimônio da NR Sports, que pertence aos pais.

Litoral catarinense tem despertado interesse de empresas e investidores

Ao entrar no setor imobiliário, a NR resolveu apostar em um local que tem despertado o interesse de muitas empresas e investidores, que é o litoral catarinense. A região virou o ponto preferido de veraneio entre empresários, fazendeiros e celebridades de outros partes do País, que buscam ali um apartamento perto da praia para curtir uns dias de férias ou passar temporada.

Isso tem sido o motor de dezenas de construções de alto padrão por lá, fazendo os preços dos imóveis dispararem. O valor do metro quadrado em Itapema subiu 19,2% em 12 meses e chegou a R$ 12.045, o segundo mais alto do País. Em Balneário Camboriú, a alta foi de 13,7%, para R$ 12.522, o maior do Brasil, deixando para trás capitais como São Paulo (R$ 10.431/m²) e Rio (R$ 9.982/m²). Na média, os preços de imóveis valorizaram 5,2% no País no mesmo período, de acordo com o Índice Fipezap.

A valorização acima das demais praças fez crescer o olho de muitos investidores, inclusive no eixo da Faria Lima, coração financeiro de São Paulo e do Brasil. Mês passado, foi lançado o primeiro fundo imobiliário para participar de empreendimentos residenciais no litoral de Santa Catarina, incluindo no pacote Espírito Santo e Paraná. O fundo busca captar R$ 600 milhões e é gerido pelo grupo Apex Partners, empresa de Vitória, com administração do BTG Pactual.

Neymar Pai não revela o tamanho da carteira de investimentos da NR, mas diz que há apetite por novos investimentos. “O tamanho da carteira é confidencial, mas posso dizer que estamos empenhados em construir uma carteira robusta e diversificada.”

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 02/11/23, às 17h17.

