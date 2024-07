Oferta da Sabesp atrai 18 mil CPFs e destina R$ 1,5 bi para pessoas físicas

A demanda total pelos papéis da Sabesp foi de R$ 187 bilhões Foto: Divulgação/Sabesp

A disputada oferta de ações que privatizou a Sabesp teve demanda alta também de pequenos investidores, incluindo funcionários da empresa de saneamento e aposentados. Do total, as pessoas físicas ficaram com R$ 1,5 bilhão da oferta global, que somou R$ 7,8 bilhões. Ao todo, 17,9 mil CPFs participaram da operação, segundo dados obtidos com exclusividade pela Coluna do Broadcast.

PUBLICIDADE As pessoas físicas podiam dar ordens a partir de R$ 100, ou se fossem investir por meio de um fundo específico para a operação, a partir de R$ 1,00. Funcionários e aposentados tiveram um lote de ações específico. Na Faria Lima, muitos profissionais de bancos e gestoras deram ordens também na pessoa física. A demanda total pelos papéis da Sabesp foi de R$ 187 bilhões, a maior já registrada em ofertas públicas no Brasil. Com a forte procura, várias grandes gestoras não conseguiram levar tudo o que queriam, por causa do rateio. Grandes nomes Entre os grandes compradores institucionais, estão nomes como as gestoras Atmos, Truxt, SPX, Perfin, Squadra, Opportunity e estrangeiros como o GIC, o fundo de Cingapura. Da demanda total, 53% das ordens vieram de investidores estrangeiros. A oferta da Sabesp movimentou ao todo R$ 14,8 bilhões, a maior operação no Brasil desde a privatização da Eletrobras, em junho de 2022, que movimentou R$ 34 bilhões.



Publicidade

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 19/07/24, às 15h57.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.