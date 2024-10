Oi procura compradores para imóveis que são últimas ‘joias da coroa’

Essas unidades foram parar nas mãos da empresa durante a privatização das telecomunicações, em 1998, mas muitos deles perderam sua função à medida em que a tecnologia evoluiu. São milhares de imóveis em tamanhos variados e espalhados pelo País. Há desde casinhas para guarda de centrais telefônicas em subúrbios e zonas rurais até prédios inteiros em bairros movimentados. Portanto, podem despertar o interesse de diversos tipos de compradores. O processo de venda de alguns ativos está nas mãos da consultoria Newmark.

A Coluna apurou com fontes do mercado que, na fila para venda, está um dos prédios do Complexo Itaigara, em Salvador. O edifício tem 12 andares, garagem e área total de 12 mil quadrados. A Oi já não utiliza mais o imóvel, que foi locado para a Caixa Econômica Federal neste ano em um contrato de dez anos. Há uma oferta de R$ 30 milhões na mesa, enviada por family office local.

Outro prédio à venda fica no Rio, na Rua Visconde de Pirajá, quase esquina com a Jangadeiros, área nobre de Ipanema. Trata-se de um imóvel de três andares e garagem, com 6,5 mil metros quadrados de área construída. O local poderia servir para fins comerciais ou ser reformado e destinado a um residencial. Ali, havia expectativa de uma oferta de R$ 80 milhões, mas até agora não apareceram compradores com esse apetite. Há restrições para reforma porque o imóvel é parcialmente tombado e tem uma área de reserva técnica de cabos telefônicos que precisará ser mantida.

A venda de prédios comerciais já vinha sendo explorada pela Oi desde o seu primeiro processo de recuperação judicial. Nesse período, mais de 120 unidades foram alienadas. Ano passado, a tele vendeu, por exemplo, a antiga sede no bairro do Leblon, Rio de Janeiro, para a gestora HSI por R$ 205 milhões. Este foi considerado o grande imóvel do grupo à venda.