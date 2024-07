Open Energy pode avançar com abertura de mercado, aponta pesquisa

De acordo com a consultoria, em mercados nos quais o mercado livre de energia está mais avançado, como Austrália, Estados Unidos, Portugal e Reino Unido, já existem plataformas que permitem aos consumidores comparação de produtos, serviços e a busca por ofertas.

Exemplos dessas ferramentas são o Consumer Data Right (CDR), na Austrália, e o Green Button, usada nos Estados Unidos, e que ajuda a fomentar a competição na comercialização varejista. Já nos mercados português e inglês, os consumidores podem acessar sites de comparação de ofertas dos consumidores varejistas.

Já no Brasil, as primeiras iniciativas estão no campo do Open Finance e do Open Insurance, que já funcionam nos segmentos bancário e de seguros, podem servir como modelo para a evolução de processos e sistemas voltados para o segmento de energia, no futuro. “Open Finance é realmente a referência porque consegue promover um ambiente mais competitivo”, disse o líder de energia da consultoria Bip e coordenador do estudo, Eduardo Pozzi.

Segundo ele, espera-se que o avanço do Open Energy no País se dê em até quatro anos, a depender do modelo adotado, e que a partir de então o ambiente no mercado livre de energia se torne mais competitivo, inclusive incentivando iniciativa de digitalização da rede.