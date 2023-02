Pátria avança em conversas para compra do Natural da Terra, da Americanas

Natural da Terra foi adquirido pela Americanas em agosto de 2021, por R$ 2,1 bilhões Foto: Natural da Terra

As conversas para a venda do Hortifrúti Natural da Terra pela Americanas avançaram nos últimos dias. Segundo fontes, a gestora Pátria está em negociações mais adiantadas. A operação também atraiu outros interessados, como a rede de supermercados carioca Zona Sul.

A Americanas comprou o Hortifruti há cerca de um ano e meio, por R$ 2,1 bilhões. Segundo as fontes, a empresa não deve conseguir o mesmo valor numa eventual venda, por conta da urgência com que precisa levantar recursos.

O Pátria tem apostado em investimentos em varejo e já comprou participações em redes do segmento. A mais recente aquisição do fundo nesse setor foi do Supermercado Avenida, em meados do ano passado.

Vale lembrar ainda que o CEO da Plurix, empresa do Pátria para o segmento de varejo alimentício regional, já ocupou o cargo de CEO do Hortifrúti. “Ou seja, conhece bem o negócio”, diz uma fonte do setor.

Recuperação judicial pode ser entrave

Como a unidade de negócios em questão não é uma empresa separada e faz parte de sua estrutura da Americanas, que está em recuperação judicial, isso pode trazer complicações para a venda. Especialistas trabalham na resolução jurídica para o entrave.

Empréstimo com garantia é estudado

A situação de caixa da varejista para tocar a operação é preocupante e, por isso, é estudada a possibilidade de que fundos de investimento façam empréstimos e tomem como garantia as unidades de negócio que almejam. Assim, a empresa consegue o dinheiro rápido do qual precisa, mesmo antes de ter o plano de recuperação judicial aprovado. Procuradas, Americanas, Pátria e rede Zona Sul não comentaram.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 02/02/2023, às 16h41

