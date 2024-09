Percepção da Eletrobras privatizada melhorou no mercado de dívida externa

O que se viu, a partir da comparação do prêmio exigido para adquirir seus papéis com o de um papel do governo brasileiro, é que a percepção de risco da companhia entre os investidores estrangeiros melhorou.

Enquanto em 2020, quando a Eletrobrás havia feito sua mais recente captação, os investidores exigiam um prêmio de 100 pontos-base acima de um título do Tesouro emitido no exterior, na emissão dos bonds feita nesta quinta-feira (05) essa diferença caiu para 65 pontos-base, de acordo com uma fonte próxima à operação.

A comparação de risco é feita com um papel do governo porque, ainda que esteja privatizada, opera em um setor regulado. “É assim com todas as empresas do setor de energia”, disse a fonte.