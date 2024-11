Prazo da CSN para compra da InterCement acaba, mas negociações seguem

O fechamento do acordo de compra da InterCement pela CSN é fundamental para sustentar o plano de recuperação extrajudicial apresentado à Justiça em 16 de setembro e que teve como credores signatários o Bradesco e o Itaú Unibanco. O Banco do Brasil não havia aderido ao plano até a sexta-feira, 15. De acordo com fontes ouvidas, o BB ainda avaliava a proposta para entender se atendia aos interesses do banco. Com Bradesco e Itaú, a InterCement formou quórum de 33% exigido por lei para protocolar o pedido. A empresa precisa do BB para chegar aos 50% mais um previstos para homologação do plano.

De acordo com uma fonte, a questão maior está nos novos termos da dívida que a CSN vai assumir nesta transação. Os dois lados vêm negociando desde 1° de maio. Outra fonte, por sua vez, afirmou que ainda estão em curso as discussões sobre a composição do pacote de garantias que a Mover terá de entregar para a CSN, dentro do compromisso que a Mover ficará responsável por assumir pagamentos de certas contingências (fiscais, tributárias e outras) da InterCement. Essas garantias envolvem ações que a Mover tem da CCR e praticamente são o único ativo que a companhia teria para entregar.

A Mover tem 14,86% da CCR, sendo 10% no bloco de controle, do qual não quer abrir mão. Portanto, estaria disposta a dar em garantia 4,8%. Pelo valor de mercado da CCR, essa fatia equivale a R$ 1,15 bilhão. O valor que a Mover está assumindo de garantias por contingências é de R$ 2,75 bilhões.