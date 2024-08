Previc faz proposta de regulamentação de fundos de participação para fundos de pensão

A minuta busca preservar a governança dos investimentos, proteger os recursos investidos e blindar as entidades e seus gestores contra a responsabilização em caso de perdas. O texto, que revê a resolução 4994 do Conselho Monetário Nacional (CMN), teve boa recepção na Fazenda e, no momento, está em estudo na pasta, disseram pessoas a par do assunto.

A regulação de investimentos dos fundos de pensão em FIPs está em debate pelas entidades de previdência complementar, que pleiteiam um arcabouço legal e regulatório mais sólido para considerar alocações na modalidade, tendo em vista que a queda nos juros levará à necessidade de buscar investimentos mais rentáveis.

Risco para gestores

Nesta semana, o presidente da Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, João Fukunaga, destacou o risco de penalização dos gestores dos fundos de pensão em caso de performance ruim ou problemas nos FIPs investidos. A modalidade é vedada na entidade. Por sua vez, Henrique Jägger, presidente do Petros, de funcionários da Petrobras, disse que há FIPs com rentabilidade “muito boa”, mas não há segurança jurídica para investir.

A primeira recomendação da Previc é para vedar a participação dos fundos de previdência nos comitês de investimento internos dos FIPs. “As fundações entravam nos comitês para que os gestores dos FIPs não fizessem alocação de recursos sem controle. Mas isso trouxe riscos, pois os resultados ruins dos gestores dos fundos - que são os responsáveis pela alocação de recursos - acabavam caindo sobre elas. A própria Previc incorreu nessa conduta”, afirmou Rodrigues.