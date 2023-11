Quase 60% dos consumidores não devem ir às compras na Black Friday

Levantamento mostra que 58% dos consumidores não pretendem ir às compras Foto: Alex Silva/Estadão Conteúdo

Com juros altos e restrições ao crédito, menos da metade dos consumidores brasileiros pretende aproveitar as promoções da Black Friday este ano. Pesquisa da empresa de dados Zoox Smart Data, com 29 mil consumidores, mostrou que 58% deles não pretendem ir às compras nessa data.

Para 24,4% dos que irão aproveitar a promoção, a quantia gasta não deve ultrapassar os R$ 150. Na faixa entre R$ 150 e R$ 300, o número cai para 19%, e entre R$ 300 e R$ 500 serão 13%. A maioria dos consumidores – 68% - prefere comprar na data específica da Black Friday do que aproveitar os descontos que acontecem durante a semana que antecede a data.

















