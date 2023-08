Rede de academias Smart Fit promove expansão na América Latina

Smart Fit bateu a marca de R$ 1 bilhão em receita no segundo trimestre. O crescimento foi de 51% em relação ao mesmo período de 2022 Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO

Edgard Corona, fundador e presidente da Smart Fit, resolveu aproveitar na prática o ‘nearshoring’, como é chamada a transferência de produção das empresas norte-americanas da China para países vizinhos. Durante uma visita a Cancún, descobriu que seriam abertos 30 mil quartos de hotéis e criadas vagas para garçons, cozinheiros, entre outras. “São primeiros empregos para a turma de menor renda que atendemos”, diz. Como resultado, das 27 novas academias da marca Smart Fit inauguradas no segundo trimestre, 16 foram no México, sete em outras nações da América Latina e apenas quatro, no Brasil.

Houve outro efeito colateral: a redução da sazonalidade das matrículas em seu balanço. Enquanto no hemisfério Sul a maior parte dos novos clientes chega às academias em janeiro, na metade de cima do mundo a busca pelo corpo perfeito se nos meses que antecedem o verão - e quando, aqui, as desistências começam a acontecer.

Essa iniciativa foi uma das que ajudou a Smart Fit a superar, pela primeira vez, a marca de R$ 1 bilhão em receita em um trimestre. O crescimento foi de 51% em relação ao mesmo período do ano passado e de 6%, quando comparado ao primeiro trimestre deste ano.

Uso de tecnologia ajudou a elevar as margens da empresa

A adoção de tecnologia ajudou a melhorar as margens da rede. Atividades como a indicação de treinos para os alunos passaram a ser feitas por um sistema proprietário da Smart Fit. O avanços se traduz em ganho de escala e redução de custos de horas a serem pagas aos profissionais.

Outra frente de avanço têm sido os estúdios. Localizados em espaços menores, com menos necessidade de investimento e com frequentadores mais assíduos, os Studios Race Bootcamp (treino intervalado), Vidya Studio (hot ioga), Tonus Gym (musculação) e Jab House têm “pegado”, segundo Corona. “É uma tendência lá fora, que aqui começa a ganhar tração”, diz ele.

Com 53 novas unidades abertas até o início de agosto, 64 com obras em andamento e outros 64 contratos assinados, a Smart Fit tem a expectativa de que o número de inaugurações possa superar o recorde de 2019, quando foram inauguradas 195 academias.





