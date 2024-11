Retomada de bens cresce e faz surgir imobiliária só com imóveis de leilões

O que a Smart Link faz é conectar os interessados em comprar um imóvel aos proprietários que arremataram um bem em leilão. A plataforma não é como uma imobiliária tradicional, que tem equipe de corretores. Em vez disso, a plataforma online usa inteligência artificial para direcionar as pessoas que fazem buscas na internet aos donos do imóvel para que ele mesmo faça o contato, agende a visita e negocie diretamente com o potencial comprador.

A empresa tem numa carteira diferentes tipos de imóveis, sendo que a maioria deles são residenciais, nas regiões Sul e Sudeste, com valor médio na faixa de R$ 500 mil. Os imóveis colocados à venda já passaram pelo leilão, foram arrematados, estão desocupados e livres de pendências, contou à Coluna o cofundador da Smart Leilões, Renan Lopes.

Já os proprietários têm interesse na revenda rápida, o que abre oportunidades de uma negociação mais flexível e alguns preços mais atraentes. “Nosso braço imobiliário nasceu para que os investidores consigam vender imóveis mais rapidamente, pelo melhor preço, sabendo que eles têm uma propensão maior em aceitar oferta”, disse.