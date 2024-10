Só 12% das empresas de índice sustentável da bolsa têm seguro ambiental

O seguro ambiental cobre prejuízos das empresas diante de danos que suas operações causem ao meio ambiente. Contratá-lo conta pontos para que as companhias entrem no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa, que foi considerado para a pesquisa. Somadas, as empresas do índice têm valor de mercado de quase R$ 2 trilhões, e respondem por quase 40% do total negociado em ações na B3.

O presidente da comissão de Responsabilidade Civil da FenSeg, Fábio Barreto, afirma que a baixa procura por esse grupo de companhias mostra que muitas empresas do País ainda veem o seguro como custo extra, e não como proteção.

Nos primeiros seis meses deste ano, o seguro contra riscos ambientais cresceu 15,8% no Brasil, chegando a uma arrecadação de R$ 87,2 milhões. As indenizações pagas subiram 122,8% no mesmo período, para R$ 64,8 milhões, de acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).