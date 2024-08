Soluções de Investimento da SulAmérica dobra e vai a R$ 8,2 bilhões sob gestão

Unidade de Soluções é independente e pode colocar recursos tanto nos fundos da SulAmérica como nos de outras instituições Foto: Divulgação/SulAmérica

Com mais de R$ 76 bilhões sob gestão, a SulAmérica Investimentos viu sua área de Soluções de Investimento dobrar de tamanho no semestre em relação ao mesmo período do ano anterior, indo de R$ 4,1 bilhões para R$ 8,2 bilhões em ativos sob gestão. Chamada de Investments Solutions, essa unidade de negócios faz a macro alocação de recursos de investidores qualificados (com mais de R$ 1 milhão aplicados e que conheçam investimentos financeiros e riscos envolvidos) em diferentes categorias de investimento.

PUBLICIDADE Outras áreas da SulAmérica são especializadas em renda fixa (investimentos que têm retorno mais previsível, como papéis do Tesouro e títulos privados) e variável (aqueles de maior risco e volatilidade, como ações e câmbio) e têm seus próprios produtos de investimento. A unidade de Soluções de Investimento é independente, faz a curadoria em todo o mercado e pode colocar recursos de seus clientes tanto nos fundos da SulAmérica como nos de outras instituições. “É como se fosse um multimercado, mas em vez de acompanhar apenas as tendências de curtíssimo prazo, fazemos essa alocação de menor prazo, bem como a estratégica de longo prazo, com muita proximidade com o cliente, entendendo seu passivo, suas metas atuariais e níveis de risco”, diz Marcel Andrade, líder da área de Soluções de Investimento da SulAmérica. “Até mesmo para pessoas físicas criamos veículos (de investimento) exclusivos sob medida, de acordo com a demanda do momento ou do futuro.” Bom retorno em 2023 Para ele, a volatilidade de 2023, causada principalmente pela crise de Americanas e outras varejistas, permitiram bons retornos aos clientes, que não conseguem ter tanta flexibilidade dentro de casa. “No fim de 2022, por exemplo, começamos a reduzir a parcela de recursos destinados a crédito privado porque achávamos que os spreads (ganhos financeiros) estavam muito baixos”, diz Andrade. “Obviamente não sabíamos que o evento Americanas aconteceria, mas conseguimos sair rapidamente dessa classe de ativos e migrar para a renda fixa, por exemplo, que já vivia a mudança do cenário de juros.” Segundo ele, não houve saída e retorno de clientes que permitisse o crescimento nos ativos sob gestão, mas apenas uma percepção maior desta agilidade. Assim, a unidade de negócios conseguiu crescer tanto em novos clientes quanto no volume de recursos destinados à sua operação. Hoje, 60% de seus clientes são institucionais, 36% são empresas de previdência privada e 4% são pessoas físicas.

Para o futuro, Andrade ainda vê oportunidades ligadas à renda fixa, principalmente títulos públicos com a perspectiva de aumento nas taxas de juros básicos. Porém, no crédito privado, ele vê novamente pouca margem de ganhos, com spreads apertados.

A unidade de negócios também tem olhado para a renda fixa internacional. “Temos muito relacionamento com gestoras globais lá fora, às quais o investidor local costuma não ter acesso”, diz ele. “A renda variável tende a ter um desempenho um pouco melhor, graças ao cenário de redução de juros lá fora.”





