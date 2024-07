Startup de inteligência artificial para segurança capta R$ 2,6 milhões

Empresa faz monitoramento de 100 mil câmeras de segurança conectadas Foto: Daniel Teixeira/Estadão - 06/06/2024

Com mais de 100 mil câmeras conectadas, a startup Monuv, que faz gerenciamento de vídeos com inteligência artificial (IA) para detecção de ameaças de segurança, finalizou uma captação de R$ 2,6 milhões. Foi uma extensão da rodada de R$ 8,5 milhões feita no ano passado, coliderada pelas gestoras Indicator Capital e Invest Tech.

PUBLICIDADE Em 2021, a Indicator já havia feito um investimento inicial de R$ 4 milhões na empresa, o primeiro de seu fundo 2 de Internet das Coisas. No total, a Indicator, que tem US$ 70 milhões em ativos sob gestão, colocou mais de R$ 10 milhões na Monuv. Além de investir em algoritmos e na integração com programas governamentais de segurança pública, a Monuv promete se conectar com qualquer câmera e aplicar IA “as a service” para a construção de redes de câmeras inteligentes de forma rápida. A startup triplicou sua receita recorrente desde o primeiro investimento.

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 26/07/24, às 12h36.

