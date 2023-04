Startup que liga mercadinhos a indústrias projeta multiplicar receita para R$ 1,5 bi em 2023

Galpão da BR Properties em Cajamar (SP) locado pela startup Yandeh Foto: Yandeh

A Yandeh, startup que ajuda os mercadinhos a tirarem pedidos diretamente das indústrias, projeta dar um salto no seu faturamento em 2023. A meta é atingir a marca de R$ 1,5 bilhão, contra R$ 250 milhões em 2022. Esse plano agressivo e ambicioso é também factível, argumenta o presidente da empresa, Lucas Sanches. A Yandeh acaba de fechar a locação de um galpão de 22.500 m² (equivalente a três campos de futebol) pertencente à BR Properties, em Cajamar (SP), principal polo logístico do Estado, a 40 minutos da cidade de São Paulo. O empreendimento servirá como centro de distribuição para a região metropolitana e para o interior, ampliando significativamente o seu alcance.

A Yandeh foi criada para preencher um vácuo do varejo de alimentos. Geralmente os mercados locais não são atendidos diretamente pela indústria porque os pedidos não têm escala o suficiente. Aí, dependem de atacados e distribuidores para abastecer suas lojas. A inovação da startup foi criar um marketplace que conecta os pequenos comerciantes às indústrias e distribuidores, oferecendo a possibilidade de usufruírem de benefícios (preços e prazos e entrega) semelhantes aos das grandes redes supermercadistas, afirma Sanches. Já para a indústria, a vantagem está no aumento de vendas. Em troca, a statup recebe uma porcentagem de comissão.

Empresa atende de mercearias a supermercados maiores

A companhia atende desde pequenas mercearias até supermercados maiores, de até 12 caixas. Neste mês, chegou a 2,1 mil clientes, uma expansão de 100% da base nos últimos três meses. Até dezembro prevê alcançar 12 mil clientes. O volume de pedidos na plataforma ficou em cerca de 140 mil em 2022, o que deve deslanchar em 2023 após a inauguração do novo centro de distribuição. Neste momento, o foco é atender o Estado de São Paulo, mas há planos de ir para outras regiões nos próximos anos.

Marketplace oferece linhas para capital de giro

A Yandeh também tem investido em tecnologia para leitura de dados, o que se reflete, na prática, em sugestão de pedidos aos comerciantes locais em quantidades mais assertivas para o tamanho do negócio, avisos sobre necessidade de abastecimento de produtos e sugestão de novos itens para as gôndolas. Além disso, o marketplace tem oferta de linhas de crédito como capital de giro - algo bastante demandado pelos comerciantes locais que têm mais dificuldade de acesso aos bancos.

O Fundo Hindiana é o proprietário exclusivo da Yandeh. O fundo tem como filosofia atuar no chamado seed money (aporte em startups ainda no estágio inicial) até a série B (aporte para startup ganhar escala). São nessas fases em que se desenvolve tecnologia proprietária, capacidade de captura de dados e implementação de algoritmos com inteligência artificial para atender o setor.

