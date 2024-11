Totvs, Constellation e outros quatro interessados fazem propostas pela Linx

Com as propostas em mãos, a Stone deve engajar negociações mais próximas com alguns destes seis interessados, segundo as fontes. Na fase anterior, a Linx chegou a ser avaliada por 20 interessados, mas como se viu, nem todos resolveram fazer propostas não vinculantes.

A expectativa é que o martelo final da venda possa ser batido no começo de 2025. Como a venda está sendo feita por razões estratégicas e não por necessidade de caixa, não há pressa no processo, de acordo com interlocutores.

Venda para a Totvs pode ter empecilho

A Stone teria interesse em manter o contrato de distribuição de produtos nos canais da Linx, o que a princípio seria um fator que dificultaria a venda para a Totvs, que tem uma parceria estratégica (joint venture) com o Itaú.

A Totvs já esteve muito próxima de comprar a Linx no passado, mas perdeu a disputa para a oferta feita pela Stone em 2020, de R$ 6,7 bilhões.