Trabalho presencial cresce e alcança 44% das empresas

Quatro em cada dez empresas demandam que trabalhadores frequentem escritórios cinco vezes por semana. Foto: Alex Silva/Estadão

As companhias estão aos poucos reavaliando a política de flexibilidade em relação ao trabalho nos escritórios e aumentando a exigência do presencial a seus funcionários. Hoje, 44% das empresas já demandam que os trabalhadores se desloquem para os prédios corporativos cinco vezes na semana. Em 2022, na saída da pandemia, esse porcentual era de 34%. Os dados são de um estudo global conduzido pela consultoria JLL neste ano. O levantamento abrange 25 mercados, incluindo o Brasil.

Entre as empresas que ainda permitem o trabalho híbrido, a maior parte (41%) pede aos seus funcionários para estar no escritório de três a quatro semanas, enquanto apenas 9% do total dos negócios ouvidos trabalham com presencial no máximo duas vezes por semana.

Volta total para o presencial parece fora do radar

PUBLICIDADE A reversão total para o universo presencial ainda parece ser um tema fora do radar, já que 40% delas dizem ter perspectiva de manter alguma forma de regime híbrido até 2030. Por outro lado, os gestores mostram intenção de aumentar os dias de presencial e recompensar quem vai mais ao escritório: 39% das lideranças pensam criar benefícios para quem frequentar o escritório regularmente. Um argumento para convencer a maior presença dos funcionários nos prédios corporativos deve ser o investimento nas funcionalidades dos escritórios. Ao menos 60% das empresas indicam que pretendem melhorar as estruturas para oferecer melhor qualidade e design dentro das torres. O levantamento ouviu representantes de pouco mais de 2 mil empresas, metade delas com mais de 5 mil funcionários. Esta notícia foi publicada no Broadcast+ no dia 22/10/2024, às 17:49.

Publicidade

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.