Troca no comando da Abear foi condição da Azul para retornar à associação

Criada em 2012, a Abear contou com a participação de todas as principais companhias brasileiras durante os sete primeiros anos de atuação. Em 2019, porém, a Azul deixou o quadro de associadas em meio a divergências com as concorrentes. Desde então, buscava-se a retomada da participação da aérea que representa quase 30% do mercado doméstico. O retorno da Azul à associação ocorreu no início de novembro.

Um mês depois, na terça-feira, 3, a Abear anunciou a mudança na presidência executiva. Monteiro ocupava o cargo desde maio de 2023, quando substituiu Eduardo Sanovicz, acometido por um câncer severo após comandar a entidade por 11 anos.

Novos voos

Em nota, a Abear atribuiu a saída de Monteiro a uma renúncia por motivos pessoais. Numa publicação nas redes sociais, a executiva agradeceu o tempo em que esteve na associação e disse estar preparando “novos voos”. “Nesses nove anos tive a honra de contribuir para o fortalecimento e a representação do setor aéreo no Brasil e foi um privilégio trabalhar ao lado de uma equipe tão competente e dedicada, cuja colaboração tornou possível alcançar objetivos e superar desafios.”