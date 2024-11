Trump na presidência dos EUA esfria as poucas apostas de IPOs no Brasil em 2025

A Bolsa brasileira vive a maior seca de IPOs em 25 anos e já completa três sem nenhum. Em termos de ofertas subsequentes, aquelas feitas por companhias que já são listadas, 2024 também não foi dos melhores. No acumulado do ano, as empresas levantaram R$ 22 bilhões na Bolsa, sendo que a privatização da Sabesp somou R$ 14,8 bilhões.

A previsão de banqueiros ouvidos pelo Broadcast ao longo dos últimos meses era de que o ritmo de ofertas aumentaria em 2025, em função dos cortes projetados para a Selic a partir do primeiro semestre do ano que vem, e que algum IPO ocorresse no segundo semestre.

Bolsa depende da redução dos juros

Agora, agentes do mercado consultados pela reportagem avaliam que o ambiente para redução das taxas de juro no Brasil fica limitado diante da agenda macroeconômica sinalizada por Trump. Um esperado aumento dos investimentos e o efeito da agenda contra a imigração na oferta de mão de obra tendem a impactar mais a inflação e, por consequência, limitar o espaço para corte de juros lá fora, reverberando, portanto, no Brasil.

“A Bolsa é dependente do juro e somente diante de queda da Selic é que os investidores voltam para as ações, o que não vejo como um cenário provável nesse momento”, afirmou um analista que preferiu não se identificar.