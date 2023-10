Venda da The Body Shop ganha novo interessado e pode ser fechada até o fim deste mês

A empresa de private equity Epiris e as gestoras Elliott Advisors e Alteri Investors também avaliaram comprar a marca Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

A venda da The Body Shop pela Natura avança e pode chegar a um acordo com o comprador, ainda que provisório, até o fin do mês, de acordo com fontes. Os relatos são de que a disputa pela empresa de cosméticos ganhou um novo interessado, a gestora Aurelius Group, que, no Reino Unido, é dona da rede de farmácias Lloyds. Até então, os relatos eram de que a venda estaria difícil, dado o momento do setor e a atratividade do ativo.

Segundo apurou o Broadcast, o Aurelius se junta a outros nomes que mostraram interesse pela marca, em um processo que está sendo conduzido pelo Morgan Stanley. A empresa de private equity Epiris e a gestora Elliott Advisors, dona do grupo de livrarias Waterstones, também olharam o ativo.

Outra gestora que avaliou a aquisição foi a Alteri Investors, mas segundo a imprensa britânica, ainda não está claro se ela vai prosseguir. A expectativa é que um acordo provisório com o comprador seja fechado até o fim deste mês. Procurados, Natura e Aurelius não comentaram. Epiris, Elliott e Alteri não responderam.

Ações da Natura subiram com rumores sobre o negócio

Os papéis da Natura subiram nesta terça-feira com informações de bastidores sobre a venda, mas, na última semana, sofreram queda expressiva, com a sensação de que a transação não estaria indo tão bem. A leitura de uma fonte de mercado do ramo de fusões e aquisições era de que o negócio da The Body Shop tinha pouco valor e era considerado uma “commodity”, sem grandes diferenciais competitivos.

O conselho de administração da Natura & Co autorizou em agosto a diretoria da companhia a explorar “alternativas estratégicas” para a The Body Shop, marca do grupo com atuação predominante na Europa. Um mês antes, bancos de investimento haviam publicado relatórios mencionando a possibilidade de venda desse ativo e reposicionando suas expectativas de preço. Até então, porém, a empresa se limitava a dizer que estava reorganizando essa unidade de negócios.

CEO da Natura disse que revisitava o diagnóstico de problemas

Na divulgação de resultados do segundo trimestre de 2023, o ponto mais negativo do balanço da Natura &Co foi a The Body Shop. O CEO, Fabio Barbosa, disse que a companhia estava “revisitando o diagnóstico” de problemas da marca, que teve queda nas vendas. Na ocasião, ele disse que a gestão dessa divisão havia sido trocada há cerca de três meses e que esse era um período ainda curto para estabelecer mudanças.

As ações da empresa, segundo Barbosa, se voltavam, porém, para um rebalanceamento da geografia das lojas da marca, avaliação da operação digital, do portfólio de produtos e da força da marca. “Não é o caso de deixar de ter presença em determinados países, mas avaliar as regiões mais adequadas para estarmos nesses países”, disse.

Questionados, no momento da divulgação de resultados, sobre comentários de bancos de investimentos que sugeriam a venda da marca em relatórios nos últimos meses, a gestão negou que qualquer informação tenha saído da diretoria da companhia. O CFO da empresa, Guilherme Castellan, disse que a promessa da gestão era, ao longo do segundo semestre, dar mais informações ao mercado a respeito.

