W1 Capital vai abrir escritório nos EUA no início de 2025

Inicialmente, o escritório americano terá aproximadamente dez colaboradores. O investimento inicial será de R$ 500 mil, de um total de R$ 2 milhões a serem investidos ao longo de 2025. “Vou no fim do ano para Miami para tratar da abertura desse escritório”, disse Mangueira.

O presidente da W1 conta que no início de agosto havia fechado uma parceira com a Avenue, plataforma de investimentos que permite aos brasileiros investirem diretamente no mercado americano, à qual indica seus clientes residentes fora do Brasil. Ele diz que a abertura do escritório próprio nos Estados Unidos não altera a parceria. “É uma parceira que está redonda, não nos dá nenhum problema, então devemos prosseguir”, disse.

Rumo aos R$ 2 bilhões

Em maio deste ano, a W1 havia anunciado a conquista da marca de R$ 1 bilhão sob custódia. Hoje, tem R$ 1,3 bilhão na parceria com a XP e mais R$ 300 milhões com outros parceiros em previdência. “Ainda temos a meta de alcançar os R$ 2 bilhões este ano, dobrando para R$ 4 bilhões ao final de 2025″, revela Mangueira.

Para alcançar este objetivo, o presidente da W1 segue atacando em duas frentes: formação de profissionais e expansão territorial. “Não contratamos gerentes de bancos. Gostamos de pegar pessoas recém-formadas e implementar nossa forma de trabalho nelas”, explica.