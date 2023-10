Com IPO no radar, São Salvador avança em capacidade e processados

A São Salvador Alimentos (SSA), dona das marcas Super Frango e Boua, espera resultados mais fortes em 2024. Neste ano, marcado pela queda dos preços da carne de frango, deve produzir cerca de 10% mais e obter receita líquida próxima dos R$ 3 bilhões de 2022. Para 2024, prevê produção 20% maior e receita de 15% a 17% maior, diz Hugo Garrote, o CEO. Os resultados virão com a maior capacidade produtiva, sobretudo de itens de maior valor, após o investimento de R$ 200 milhões em 2022 em nova fábrica de processados em Itaberaí (GO). Usando hoje 35% da capacidade local, quer chegar a 100% em 2025. A empresa, que em 2021 desistiu de abrir capital na B3, não descarta novo ensaio na bolsa em 2024, quando se espera nova onda de IPOs.

Possível IPO viabilizaria aquisições

Garrote diz que o plano de IPO “nunca foi abandonado” e que mantém conversas com investidores, mas só vai adiante se houver consenso sobre o valor da SSA. Os recursos permitiriam crescer mais rápido, principalmente com aquisições.

Valor agregado e expansão de abates

Os processados de frango geram 25% do faturamento da SSA no mercado interno (que representa 70% da receita). Em dois anos, devem abocanhar 30%. A SSA também investe R$ 400 milhões na planta de abate de Nova Veneza (GO) para elevar a capacidade local de 160 mil para 180 mil aves/dia. Em Itaberaí, já abate 350 mil aves/dia.

A SSA investe R$ 400 milhões na planta de abate de Nova Veneza (GO) para elevar capacidade local Foto: Divulgação/SSA

Herança

A igc Partners, assessoria que auxilia empresas a venderem suas ações ou o negócio como um todo, vê maior movimentação do agronegócio em torno de fusões e aquisições (M&As) a partir da segunda metade de 2024. Este ano tem sido tímido, segundo André Pereira, sócio-especialista em agro na empresa, com 26 transações no primeiro semestre. Ele explica que um dos impulsos para a venda de empresas, em especial para grandes multinacionais, é o desejo de muitos herdeiros de não liderarem negócios da família. Outra razão é a oportunidade de se associar ou vender em um momento de ações valorizadas com o forte crescimento do setor nos últimos anos.

Marcha à ré

Em 2022, o agro registrou 96 M&As. Em 2023, o menor número de operações reflete os preços mais baixos de adubos e soja. “Não significa que tudo esteja parado, a gente ainda tem a possibilidade de realizar um ou dois deals no agro neste ano”, diz Pereira. Entre os setores com maior potencial estão insumos biológicos, esmagamento e produção de óleos, sementes, tecnologia e produtos veterinários e de saúde animal.

Qualificados

A Rúmina, de tecnologias para a pecuária de leite, criou uma franquia para ampliar o alcance de suas soluções. A empresa não via, em representantes comerciais, os parceiros ideais para o negócio, que engloba softwares de identificação rápida de mastite, monitoramento de tanques de leite e uma fintech. Explicar como funcionam as soluções e responder pelo pós-venda ficarão sob a responsabilidade, inicialmente, de dez franqueados (zootecnistas, veterinários ou técnicos) em Alagoas, Pernambuco, Goiás, Minas, Paraná e Rio Grande do Sul.

Oportunidade

Gabriel Toledo, diretor comercial, diz que a necessidade de a pecuária brasileira adotar novas tecnologias para se manter rentável gerará uma demanda sustentada. Só 5% das fazendas brasileiras usam algum sistema de gestão, enquanto nos EUA é quase a totalidade, diz. O plano é chegar a 70 franqueados em 2024 e a 100 em 2025, e de 3 mil pecuaristas hoje para até 12 mil em 2 anos. A receita deve crescer 36% em 2023, dobrar no ano que vem e novamente em 2025.

Holofote

A empresa de robótica e inteligência artificial Solinftec foi a única brasileira convidada a participar de um painel da Conferência Global sobre Mecanização Agrícola Sustentável, da FAO, realizado em Roma na última semana. A empresa de Araçatuba (SP) apresentou seu robô Solix, que percorre lavouras para identificar pragas em estágio inicial e fazer recomendações.

AgroGalaxy reduz estoque de produtos mais caros

A AgroGalaxy, rede de distribuição de insumos, conseguiu renegociar e diminuir o estoque de produtos comprados quando os preços estavam altos, devido à guerra na Ucrânia. No início de 2023, mais de 50% do estoque do ano era de produtos mais caros. Agora, tem só R$ 300 milhões ou 15% do que negocia no 2.º semestre, o que deve recuperar lucros.

B3 sinaliza novas altas do boi nos próximos meses

Os contratos futuros do boi gordo com vencimento em dezembro/23 e janeiro/24 têm subido na B3. Segundo consultorias, o impulso vem da escassez de bovinos para abate após os preços recebidos pelo produtor caírem 22,8% neste ano, conforme dados do Cepea. Em São Paulo, a arroba subiu 14% só em setembro./CLARICE COUTO e AUDRYN KAROLYNE