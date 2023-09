Companhia aérea low cost inaugura voo de São Paulo em setembro; conheça os destinos

A companhia aérea low cost (de baixo custo) Arajet passará a operar no Brasil em setembro. A partir do dia 21, a rota de Santo Domingo, na República Dominicana, a Guarulhos, será realizada três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras. Segundo a empresa, serão mais de 700 assentos por semana, entre ida e volta, para conectar ambos os países.

Arajet passará a operar voos de São Paulo em setembro Foto: Arajet/Divulgação

A companhia aérea afirma ter os preços mais baixos do mercado e as conexões mais eficientes com a América Central, especificamente o Caribe, e América do Norte. Os valores podem flutuar, mas é possível encontrar ida e volta da rota por US$ 400 (cerca de R$ 1.953,72, na cotação atual), segundo a empresa. A bagagem de mão (até 10 kg) está inclusa na passagem.

Além de chegarem a Santo Domingo, os brasileiros também poderão realizar conexões para Punta Cana, Cancún e Cidade do México, no México; Toronto e Montreal, no Canadá; San Salvador, em El Salvador; Cidade da Guatemala, na Guatemala; e San José, na Costa Rica. Os brasileiros já podem entrar no site oficial da companhia, arajet.com, para comprar suas passagens.

Os viajantes brasileiros ainda poderão comprar suas passagens com destino final em Punta Cana, realizando o trajeto de Santo Domingo para lá de ônibus da companhia, em uma viagem de aproximadamente 2h30 de duração.

A Arajet, que estreou no mercado em setembro do ano passado, possui atualmente operações disponíveis em 22 destinos e 15 países no continente americano. “Nosso objetivo é criar um novo grande hub no continente, através de Santo Domingo”, disse a empresa em nota. Outra meta da Arajet é obter permissões de voo para os Estados Unidos. Em seu primeiro ano de operação, foram vendidas mais de meio milhão de passagens aéreas, informa a empresa.