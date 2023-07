Companhia aérea lança programa de aluguel de roupas para que turistas possam reduzir suas bagagens

THE WASHINGTON POST - Muitos viajantes ocasionalmente resolveram se tornar pessoas que carregam malas mais leves, o que é o melhor para alcançar o estilo de vida descomplicado daqueles que deslizam por um aeroporto com nada mais do que uma bagagem de mão. Mas e se os viajantes pudessem levar quase nada?

Essa é a ideia por trás de um novo programa de aluguel de roupas da Japan Airlines. A partir desta quarta-feira, 5, os passageiros com destino ao Japão poderão reservar roupas que serão entregues em suas acomodações na chegada, criando uma “experiência de viagem com bagagem mínima”, disse a companhia aérea em um comunicado. A Sumitomo, uma das maiores empresas de comércio do Japão, será responsável pela aquisição, lavagem e entrega dos itens, que serão provenientes de excesso de estoque e de roupas usadas.

O programa “Any Wear, Anywhere” (“Qualquer roupa, em qualquer lugar”, em tradução livre) busca aliviar a carga dos passageiros - e dos aviões. A Japan Airlines planeja monitorar as mudanças no peso da bagagem despachada dos passageiros e estudar como isso afeta as emissões de carbono das aeronaves durante o teste de 14 meses.

O programa oferece roupas em tamanhos de pequeno a extra grande e em estilos denominados “casual” e “smart casual”, estilo um pouco mais formal. Um conjunto de roupas femininas “smart casual” inclui um casaco preto, três suéteres, duas blusas, dois pares de calças largas e uma saia. Um homem que procura o básico casual de inverno poderia pedir um pacote com uma jaqueta puffer, dois suéteres, dois pares de calças e um moletom. Os preços começam em cerca de US$ 28.

O teste é a mais recente de muitas iniciativas ecológicas adotadas por companhias aéreas que buscam uma imagem amigável do clima, apesar dos altos níveis de emissão da indústria. Grandes companhias fizeram promessas de mudar para combustível de aviação sustentável e o Japão planeja exigir que 10% do combustível usado em voos internacionais seja sustentável, informou recentemente o jornal Nikkei.

Eles também lançaram programas de compensação de carbono, que foram criticados por especialistas. E houve esforços menores, como a Air New Zealand oferecendo aos passageiros xícaras de café comestíveis na tentativa de reduzir o desperdício.

O programa da Japan Airlines parece uma evolução natural da “economia compartilhada”. As pessoas se acostumaram a dividir passeios, casas, espaços de trabalho, barcos e até piscinas. Para o passageiro pragmático, não ter que ponderar se deve levar um suéter volumoso ou ficar sem nada para fazer na esteira de bagagens pode parecer utópico.

Ainda assim, resta saber se os viajantes preocupados com fotos do século XXI confiarão em uma empresa estrangeira com suas escolhas de vestuário para uma viagem inteira. E, se confiarem, não está claro como isso afetará a pegada de carbono da indústria da aviação, que os pesquisadores dizem ser responsável por 3,5% das mudanças climáticas induzidas pelo homem.

Embora o programa possa ter problemas para ganhar força entre as muitas pessoas que preferem comprar a alugar, ele também pode “aumentar a conscientização, até certo ponto, sobre as emissões relacionadas a peso e distribuição e a necessidade de todos nós comprarmos, possuirmos e nos contentar com menos”, disse Richard Cope, consultor de sustentabilidade da Mintel. A redução de voos também faz parte disso, acrescentou.

Turistas em Tóquio; segundo a Japan Airlines, passageiros com destino ao Japão poderão alugar roupas que serão entregues na chegada, podendo levar menos bagagem. Foto: Philip Fong/AFP

Prudence Lai, analista sênior da Euromonitor International, elogiou a iniciativa por ser “relacionável e fácil de entender” para os passageiros. Investir em combustível de aviação sustentável é caro, então “reduzir o peso é a maneira mais eficiente em tempo - e custo - de ser sustentável entre os players da aviação”, disse ela.

O programa da Japan Airlines vem com grandes promessas típicas de iniciativas de sustentabilidade. Abrir mão de cerca de 10 kg de bagagem em um voo de Nova York a Tóquio reduz as emissões de carbono em cerca de 7,5 kg, o equivalente a 78 dias sem usar um secador de cabelo, diz o site de aluguel.

Os serviços de aluguel podem estar na moda, mas eles “frequentemente falham em cumprir a promessa ambiental” devido à pegada de carbono associada à entrega, devolução e recondicionamento de produtos antes que possam ser alugados novamente, disse Saif Benjaafar, professor e especialista em cadeia de suprimentos da Universidade de Minnesota.

“Nesse caso particular, a Japan Airlines pode conseguir reduzir sua pegada de carbono, mas à custa de criar novas emissões devido ao negócio de aluguel”, disse ele.

A Japan Airlines não respondeu a um pedido de comentário do Washington Post, abordando se a pegada de carbono do negócio de aluguel seria medida.

Também há preocupações em relação a se os passageiros simplesmente substituirão o espaço que usariam para roupas com outros itens, disse Steffen Kallbekken, do Cicero Center for International Climate Research, com sede em Oslo. E se esses serviços aumentarem a demanda por viagens, o tiro pode sair pela culatra.

“Mesmo um aumento muito pequeno nos voos compensaria facilmente quaisquer benefícios ambientais do programa de aluguel”, disse Kallbekken. “Não demoraria muito para a balança pender para o lado errado.”